Varrella: "Non meritavamo di perdere"

Sconfitta di misura per la Nazionale Sammarinese battuta 1 a 0 a Gibilterra nella prima partita della seconda edizione di Nations League. Decide un gol sul finire del primo tempo di Torrilla. Ad inizio ripresa, clamorosa palla gol di Filippo Berardi che salta il portiere e mette sul esterno della rete. "Quando stava per entrare Hirsch - ha sottolineato Varrella - Berardi era felice di uscire. No, no, lui sta in campo anche con una gamba sola".