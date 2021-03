QUALIFICAZIONI MONDIALI Varrella: "Non possiamo andare in campo con l'idea di perdere" Il Commissario Tecnico della Nazionale Sammarinese cerca di tenere alta la concentrazione alla vigilia della sfida di Wembley

In conferenza stampa, il C.T risponde alle domande dei giornalisti inglesi cercando di tenere alta la concentrazione. "Nessuna Nazionale - dichiara- compresa quella di San Marino, deve entrare in campo con l'idea di perdere. Cercheremo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per impedire agli inglesi di volare. Noi vogliamo tarpargli le ali".

Sentiamo Franco Varrella, commissario tecnico della Nazionale

