NAZIONALE Varrella: "Più di così non si poteva fare"

Il commissario tecnico della Nazionale Sammarinese, Franco Varrella, analizza la pesante sconfitta subita con l'Inghilterra e parla anche del futuro: "Non so cosa deciderà la federazione ma si sono create buone basi per il futuro"

