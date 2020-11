TRA NATIONS E FUTURO Varrella: "Se mi confermerei? Non mi sarei neanche messo in discussione" Il CT: "I due punti sono straordinari ma la cosa più bella è la coesione dimostrata dai ragazzi".

La Nations League si chiude col secondo pareggio in fila di San Marino, ma per il CT Franco Varrella non è la sola cosa di cui andare orgogliosi: "I due punti sono straordinari, ma la cosa più bella secondo me è la coesione che i ragazzi hanno dimostrato in questi ultimi due mesi. Vedere come si sono stretti intorno a Filippo Berardi, che fino a un anno fa sembrava avulso dal nostro mondo. Credo di aver cominciato a mettere dei fermagli e che si debba andare avanti, per ottenere qualcosa di più. Se confermerei Franco Varrella? Io non l'avrei neanche messo in discussione, ma questa cosa non mi compete. Adesso gradirei avere qualche giorno di serenità, perché questa è una cosa da godere".

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: