Varrella si affida a Nanni e Berardi per cercare l’impresa in Liechtenstein

La Nazionale Sammarinese scende in campo questa sera per la terza giornata di Nations League. In Liechtenstein, calcio d’inizio alle 20.45, con diretta su San Marino RTV. Un clima tipicamente invernale ha accolto la Nazionale Sammarinese in Liechtenstein. Le montagne ricoperte di neve e una temperatura di appena 7 gradi al Rheinpark Stadion per la rifinitura della compagine di Franco Varrella. Il commissario tecnico ha le idee ben chiare sulla sfida che attende la sua Nazionale e su chi dovrà aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e nel compiere il definitivo salto di qualità.

Il Liechtenstein, che non avrà i fratelli Frick per via del Covid, cercherà di riscattare la sconfitta interna con Gibilterra ed è facile prevedere una partita prevalentemente offensiva dei padroni di casa. Una situazione tattica che potrebbe, in qualche modo favorire le ripartenza dei sammarinesi. Nelle fila di San Marino ci sono 5 giocatori in diffida, Nanni, Berardi, Ceccaroli e i fratelli Golinucci ed un eventuale cartellino giallo, gli farebbe saltare la gara con Gibilterra ma come sottolinea Varrella, l’unico pensiero va rivolto a questa partita.

Nel video l'intervista a Franco Varrella, CT San Marino





Da Vaduz l'inviato Palmiro Faetanini





