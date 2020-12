Varrella: "Ultimi della classe ma con la consapevolezza di potersela giocare"

Sentiamo Franco Varrella

Ultimo allenamento del 2020 per la Nazionale di San Marino, il primo per il commissario tecnico Franco Varrella dopo il prolungamento del contratto fino al 2021. I ragazzi si sono ritrovati a Serravalle B per l'ultima seduta prima della sosta natalizia e torneranno in campo nell'anno nuovo per prepararsi alle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Esordio il prossimo 25 marzo a Wembley contro l'Inghilterra prima del doppio impegno casalingo contro Ungheria e Albania.





Sentiamo le parole del CT Franco Varrella