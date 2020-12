NAZIONALE Varrella: "Ultimi della classe ma con la consapevolezza di potersela giocare" La Nazionale di San Marino si è ritrovata per l'ultimo allenamento dell'anno, il primo per il CT Franco Varrella dopo il prolungamento fino al 2021.

Un'annata complicata per tutti, un po' meno per la Nazionale di San Marino che - a fine 2020 – si è regalata due grandi prestazioni condite da due pareggi consecutivi contro Liechtenstein e Gibilterra nell'ultima Nations League. Risultati meritati e che hanno portato la Federcalcio a prolungare il mandato del commissario tecnico Franco Varrella fino al 2021.

I biancazzurri si sono ritrovati a Serravalle B per l'ultimo allenamento dell'anno prima di riprendere in vista delle qualificazioni mondiali. Esordio da sogno - ma che mette i brividi - a Wembley con l'Inghilterra il 25 marzo prima del doppio impegno casalingo contro Ungheria ed Albania. Per Varrella saranno partite da affrontare con la consapevolezza di provare a giocasela, magari con l'inserimento di forze nuove e giovani.



Sentiamo le parole del CT Franco Varrella

