Venturini: "Punto preso con orgoglio e cattiveria". Semprini: "Non possiamo permetterci di sbagliare l'atteggiamento"

Il Faetano gioca un'ottima partita e strappa lo 0-0 a La Fiorita, anche grazie alle parate del portiere Simone Venturini: "Noi abbiamo giocato la nostra partita, sappiamo i valori quali sono, la classifica esiste per un motivo. Noi siamo ripartiti, abbiamo creato e ci siamo difesi, basta. Il calcio è semplice, te tiri, fai gol, ti difendi e provi a farlo. Sì, in certe partite in difesa abbiamo ballato, però abbiamo avuto un po' di sfiga. Oggi dei tre centrali che hanno giocato solo uno era veramente centrale, quindi oggi è tanto orgoglio, tanta cattiveria, alla fine è quello che conta, schemi, non schemi, cattiveria. Oggi è stato quello. Deve arrivare il gol, poi si sblocca la testa e diventa tutto più facile. Tutta autostima, tutta fiducia".

"Abbiamo provato a portarla a casa - dice l'attaccante de La Fiorita, Jacopo Semprini - abbiamo avuto un po' di sfortuna, però la sfortuna non è un alibi, quindi significa che ci dobbiamo mettere di più del nostro e non basta appigliarsi alla sfortuna. E quindi c'è da lavorare ancora per raggiungere i livelli che questa società è abituata ad avere. Diciamo che il secondo tempo specialmente abbiamo iniziato con un piglio un po' sbagliato e quindi la partita non ha preso una gran bella piega, perché qualche occasione poi l'hanno avuta anche loro, è innegabile. Quindi non possiamo permetterci di sbagliare l'atteggiamento, non possiamo permetterci di perdere tanti punti perché ne abbiamo già persi abbastanza e quindi bisogna stare lì, lavorare da squadra per cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista".







