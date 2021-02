Verso il ritorno in campo: effettuati 417 tamponi

Sono stati 417 i tamponi effettuati per testare le rose, gli staff e i dirigenti delle 15 società del Campionato Sammarinese in vista del ritorno in campo da parte della FSGC. Tre i tamponi positivi, dei quali due calciatori. E' stato immediatamente attivato il protocollo con segnalazione dei tamponi positivi e l'isolamento rispetto al gruppo squadra. E' stato questo il primo passo verso il ritorno in campo previsto per il 24 febbraio con il recupero tra Domagnano e Cosmos. Come da protocollo, proprio le due squadre saranno le prime ad avviare il secondo giro di test, 48 ore prima della partita.