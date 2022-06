FUTSAL Verso la finale, Della Valle: "Folgore favorita", Allasia: "Sogniamo doppietta e l'Europa"

La Folgore sogna la doppietta campionato/coppa. Traguardo già raggiunto dalla squadra di Falciano nel 2013, ma in quell'occasione la vittoria dello scudetto non apriva ancora le porte dell'Europa. La Futsal Champions League è l'obiettivo a Falciano per rendere perfetta la stagione che visto la Folgore già aggiudicarsi la Titano Futsal Cup. L'avversario è La Fiorita, che in finale è arrivata seguendo il percorso più lungo, dopo aver già giocato in semifinale contro la Folgore, gara che ha visto Falciano imporsi 6-2. La finale del 3 giugno a Fiorentino è la seconda consecutiva per i gialloblu di Montegiardino, che vogliono ribaltare il pronostico sognando la partecipazione all'Europa nello stesso anno in cui la società ha festeggiato il titolo nel calcio.

Nel video le interviste a Michele Della Valle (Dg La Fiorita) e Edoardo Allasia (Ds Folgore)

