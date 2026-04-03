Verso un turno chiave, tra corsa titolo e playoff

Turno infrasettimanale ad alta tensione per il Campionato Sammarinese, con la 27^ giornata che può ridisegnare sia la corsa al titolo sia la griglia playoff. Ad aprire il turno saranno martedì sera, tutte alle 21.15, La Fiorita-San Giovanni a Fiorentino, Pennarossa-Cailungo a Dogana, Faetano-Domagnano ad Acquaviva e San Marino Academy-Fiorentino a Montecchio. La Fiorita, già certa dei playoff, cerca altri punti per consolidare la propria posizione, mentre il San Giovanni è impegnato nella corsa all’ultimo posto utile per il turno preliminare insieme al Pennarossa. Impegno sulla carta favorevole proprio per il Pennarossa contro il Cailungo, ormai fuori dai giochi e destinato a chiudere la stagione con la regular season.

In chiave qualificazione pesa anche la sfida tra Faetano e Domagnano, con i giallorossi chiamati ad approfittare del momento negativo degli avversari, a secco di punti dal 7 febbraio, per evitare complicazioni nel finale di campionato. A Montecchio, invece, il Fiorentino cerca una vittoria importante per difendere il vantaggio di due punti sul Cosmos e avvicinare l’accesso diretto ai quarti di finale, mentre la San Marino Academy è ormai distante dalle posizioni di vertice.

Il turno proseguirà mercoledì ancora alle 21.15 con il big match di Acquaviva tra Tre Penne e Virtus, entrambe pienamente in corsa per il titolo. Uno scontro diretto che può favorire il Tre Fiori, atteso a Montecchio da una gara sulla carta abbordabile contro il Murata, ultimo in classifica. Per la formazione di Fiorentino sarà anche il ritorno in panchina di Girolomoni dopo quattro giornate di squalifica. Completano il programma Libertas-Juvenes Dogana a Fiorentino, sfida tra due squadre appaiate a metà classifica e orientate verso il turno preliminare, e il derby di Serravalle tra Folgore e Cosmos a Dogana, appuntamento particolarmente importante per il Cosmos, impegnato a inseguire Fiorentino e Domagnano nella corsa ai quarti di finale. La partita sarà trasmessa in diretta anche su FIFA+. Tutti gli incontri della 27^ giornata saranno visibili gratuitamente su Titani.tv con telecronaca in italiano.

San Marino Rtv trasmetterà in diretta le sfide tra Faetano e Domagnano (7 aprile ore 21:15) e Tre Penne - Virtus (8 aprile ore 21:15).







