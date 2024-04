CAMPIONATO SAMMARINESE Via ai quarti di ritorno: San Giovanni-Cosmos in diretta su RTV dalle 20:45 Tre Penne con un piede in semifinale, Juvenes chiamata al miracolo. San Giovanni, Murata e La Fiorita devono difendere il risultato dell'andata su Cosmos, Tre Fiori e Folgore.

Il tabellone delle semifinali playoff inizierà a comporsi questa sera coi quarti di ritorno, aperti dai due incroci più in bilico. Dalle 20:45, in diretta su San Marino RTV, c'è Cosmos-San Giovanni, unica sfida che, all'andata, ha visto vincere la sfavorita. Adesso il vantaggio dei due risultati su tre ce l'hanno le Pantere, forti del 2-1 di sabato. La 7ª vittoria nelle ultime 8 partite per un San Giovanni arrivato ai playoff in condizione perfetta e ora autorizzato a sognare. Per contro, il Cosmos ha pur sempre dalla sua il miglior piazzamento in campionato: dunque, stante il ko di misura dell'andata, vincere il ritorno è condizione necessaria ma anche sufficiente per passare, a prescindere dal punteggio. Ed è anche l'unica via per salvare una stagione che, tra 4° posto e immediata uscita dalla Coppa Titano, sin qui ha deluso.

Sempre stasera, si riparte dallo 0-0 in Murata-Tre Fiori: un vantaggio per i bianconeri, che con un altro pari sarebbero in semifinale. I gialloblu hanno invece l'obbligo di successo, quindi di segnare: cosa non facile quando si incontrano queste due formazioni, considerando che, nei tre precedenti stagionali, ci sono due pari in bianco e un 1-0 Murata.

Storia simile anche per La Fiorita-Folgore, incrocio che sin qui, sempre in tre precedenti, ha prodotto poco spettacolo e il risultato fisso di 1-0. Quello dell'andata, firmato Guidi, ha complicato i piani di Falciano, che per la qualificazione non solo deve vincere, ma deve farlo con minimo due reti di scarto. Rispetto a domenica servirà tutt'altra verve davanti: a cominciare dal grande ex Pancotti, trascinatore stagionale della Folgore ma reduce da una prova senza acuti. Per Montegiardino, il principale problema continuano a essere i ranghi ridotti causa infortuni, con Niang, Amati e Grandoni come ultimi iscritti al registro.

La Fiorita-Folgore si gioca mercoledì, in contemporanea con l'unico incrocio che appare già deciso: il Tre Penne parte da un 3-0 che è già più che mezza assicurazione di semifinale, con la Juvenes/Dogana chiamata, per ribaltarla, a imporsi con almeno 4 gol di scarto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: