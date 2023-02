Victor + 4, battuto anche il Pietracuta

Cassani non cambia nulla rispetto al vittorioso match con il Bentivoglio. Nel Pietracuta tre sammarinesi titolari: il portiere Amici, l’esterno sinistro Pasolini e l’attaccante dell’under 21 Zannoni. Il tecnico degli ospiti Fregnani subito costretto ad effettuare un cambio: dopo pochi minuti esce Tosi al suo posto Stavola. Lancio su Gramellini esce Amici che subisce la carica dell’esterno destro. Si libera al tiro Louati in due tempi l’intervento di Pazzini. Sempre sulla destra le iniziative della squadra di Cassani, Santoni va giù in area, l’arbitro lascia correre, sul proseguo libera con affanno la difesa rossoblu.

Ci prova Lazzari di prima intenzione sfera non lontana dal palo difeso da Amici. Poche chance nel primo tempo sia da una parte che dall’altra. Arlotti alla conclusione, respinge Amici, Ambrosini al centro per il colpo di testa di Gramellini che non calibra come avrebbe dovuto. La pressione è costante il Pietracuta non esce più. Santoni in area, un difensore in angolo, chiesto un fallo di mano, l’arbitro concede il corner. Sulla ribattuta del quale si coordina Lombardi e il Victor la sblocca. Per il difensore centrale è il secondo gol in campionato. Insiste la squadra di Cassani, Arlotti per Stellacci la rovesciata non produce effetti Ambrosini per Arlotti in campo aperto il piatto calibrato ma debole, blocca Amici. Va giù in area Gramellini, poche esitazioni per l’arbitro. Calcio di rigore. Uscito da poco Ambrosini se ne incarica Lombardi e sfera sulla traversa. Fallito il colpo del KO, ci prova Marra, bravo Amici ad uscire e chiudere il varco.

Troppi errori sotto porta come l’ennesimo di Arlotti ben servito da Marra. Allo Stadio di Acquaviva con Mixer, Microfono, Musica e Lombardi, Victor San Marino batte Pietracuta 1-0. Il Progresso torna a -4.