ECCELLENZA Victor a Pietracuta per mantenere la striscia perfetta Cassani: "Dioh? Nella seconda partita non è stato titolare per un ritardo in allenamento, tornerà presto ad essere un giocatore importante".

Mantenere la striscia perfetta e presentarsi con più certezze possibili alla sfida d'altura con la Savignanese di settimana prossima. Questi gli obiettivi di un Victor nella trasferta, o per meglio dire trasfertina, di Pietracuta. Un derby praticamente, per la vicinanza geografica ma soprattutto per la folta colonia sammarinese, che comprende Fabio Tomassini, gli U21 Amici, Contadini e Zannoni e l'ex nazionale Tosi. Formazione neopromossa che sin qui ha riempito tutte le caselle dei risultati e orbita a metà classifica, con 4 punti.

Tutti arruolabili per un Victor che è capolista a punteggio pieno e senza reti subite, con una striscia di soli 1-0 sintomo di solidità ma anche di scarsa vena offensiva. Cosa che comunque non preoccupa la squadra, consapevole di aver bisogno, più che altro, di aggiustare la mira.

Nel servizio le parole di Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino, ed Enrico Sabba, centrocampista Victor San Marino.

