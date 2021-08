Victor al via: una nuova era per la San Marino calcistica

Inizia una nuova era per il calcio sammarinese nei campionati italiani. Nel 2018-2019 l'ultima stagione in Serie D sotto il nome di San Marino Calcio, un anno dopo il trasferimento del titolo sportivo a Cattolica ed i colori biancazzurri che scompaiono del tutto. Poi - grazie alla volontà di ex calciatori, imprenditori e appassionati – la costituzione del Victor San Marino che parteciperà in questa stagione al campionato di Eccellenza. A San Mauro Pascoli è iniziata la preparazione estiva e, al momento, sono 16 i giocatori a disposizione del tecnico Gianni D'Amore. “E' una squadra nata da 0” - ha ripetuto il presidente Luca Della Balda nel suo discorso ai ragazzi.









Fatta eccezione per qualche giorno di riposo i biancazzurri continueranno ad allenarsi tutti i giorni fino al 28 agosto con 3 amichevoli già programmate contro Rimini (14 agosto), Virtus (22 agosto) e Marignanese Cattolica (28 agosto). Non sono stati ancora definiti i gironi dell'Eccellenza ma si conoscono le date: si partirà il prossimo 12 settembre, una settimana prima al via la Coppa Italia Dilettanti.

Tre i sammarinesi in rosa: Filippo Santi e Samuel Pancotti arrivano da La Fiorita mentre Thomas Rosti, classe 2001, ha giocato l'ultima parte della scorsa stagione nel Faetano. Victor San Marino che - dopo la preparazione - continuerà con 3 allenamenti settimanali a San Mauro Pascoli, uno in Repubblica prima delle partite che, in casa, si giocheranno con ogni probabilità ad Acquaviva.

Nel servizio l'intervista a Luca Della Balda, presidente Victor San Marino