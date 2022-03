ECCELLENZA Victor, Ambrosini: "Partita da prendere con le molle, il Tropical tiene molto a questa gara"

Con Carrer e Gaudenzi fuori, per il Victor l'unica certezza in attacco è Alex Ambrosini, divenuto in breve tempo un punto di riferimento imprescindibile. "Sicuramente vogliamo dare continuità - dice l'ex Rimini - è vero, il Tropical può sembrare una squadra in difficoltà nella classifica e nei risultati ma verrà qua col coltello tra i denti: sappiamo che ci tengono a questa partita in modo particolare, quindi dobbiamo prenderla con le molle. Siamo stati bravi nell'ultima uscita a ottenere il massimo dei punti in uno scontro diretto, è quello che dobbiamo fare domani e in tutte le partite da qui alla fine".

