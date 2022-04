ECCELLENZA Victor, Ambrosini: "Partita fondamentale, arriviamo a giocarcela nel migliore dei modi" L'attaccante: "Il secondo posto sarebbe il coronamento di un percorso importante".

"Con la Savignanese è una partita fondamentale e arriviamo a giocarcela nel migliore dei modi". Così l'attaccante del Victor Alex Ambrosini, che aggiunge: "Il secondo posto sarebbe il coronamento di un percorso importante per tutti, per la società, per noi giocatori e per lo staff".

Nel video l'intervista

