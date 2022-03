Nel post partita Alex Ambrosini non nasconde la propria delusione, con la sua doppietta che non è bastata per evitare un ko che fa male: "È una sconfitta che compromette la nostra rincorsa, il nostro campionato non è finito ma siamo caduti dove non dovevamo cadere". Per contro, il tecnico del Cotignola Andrea Folli si gode il prezioso successo dei suoi.