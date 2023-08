SERIE D Victor, Arlotti: "Dovremo essere gruppo". Sabba: "La fascia è un onore"

Entusiasmo e voglia, ma bisognerà essere gruppo, perché la competizione sarà feroce. Questo, in sintesi, è il pensiero di Scott Arlotti e di capitan Enrico Sabba, due dei giocatori più rappresentativi del Victor San Marino, in vista dell'esordio in Serie D che attende il club. A margine della presentazione della squadra, i due hanno spiegato l'atmosfera che c'è nello spogliatoio e cosa servirà per centrare gli obiettivi stagionali.

