Victor, arriva il primo ko: l'obiettivo è ripartire immediatamente

Prima o poi doveva arrivare un passo falso per il Victor San Marino. Realisticamente era inimmaginabile pensare ad un ruolino di marcia perfetto per così tanto tempo e, fino a questo momento, quello dei biancazzurri lo era stato: 9 vittorie consecutive, condite da successi importanti contro Russi e Savignanese. Alla decima però è arrivato il primo ko contro una squadra, il Tropical Coriano, che ha dimostrato – classifica a parte – di essere ostica per tutte, soprattutto in casa. E così il Victor è caduto con gli avversari che ci hanno creduto di più: il centro di Anastasi in pieno recupero ne è la chiara dimostrazione. I ragazzi di Stefano Cassani sono stati meno brillanti del solito, condizionati forse da un terreno di gioco non in perfette condizioni e da un calendario fitto di impegni, tra campionato e coppa.

Nonostante la sconfitta il Victor rimane comunque in testa al girone di Eccellenza: ora la prima inseguitrice è il Sanpaimola – unica imbattuta – e staccata di 5 punti. Subito dietro, a 6, ci sono la Savignanese e il Castenaso, prossimo avversario dei biancazzurri. Una settimana di lavoro e allenamenti è utile per riordinare le idee, in vista del prossimo tour de force: domenica 30 ottobre - come detto – Castenaso, mercoledì 2 novembre Masi Torello Voghiera, domenica 6 novembre Classe. Uno stop è assolutamente normale, l'importante è rimettersi subito in marcia. Dall'altra parte c'è il Tropical Coriano: terzo successo consecutivo in casa, arrivato anche grazie alle ottime prestazioni dei sammarinesi Marcello Mularoni, titolare, e David Tomassini, subentrato nel finale.