Victor, arrivano Bertolotti e Gattuso. Mercoledi il raduno

Il Victor San Marino, tassello dopo tassello, procede nel completamento della rosa a pochissimi giorni dall'inizio del raduno fissato per mercoledi 19 luglio alle 16 ad Acquaviva. Una primissima sgambata per conoscersi prima di iniziare il vero e proprio ritiro pre-campionato di Serie D. Il DS Luca Bollini ha centrato altri due obiettivi, si tratta del portiere Francesco Pio Gattuso classe 2005 di proprietà del Crotone. 1,87 di altezza risulta essere uno dei migliori profili italiani di quella fascia di età. 18 anni compiuti il 7 aprile Gattuso può essere una validissima alternativa a Gian Marco Pazzini quando il tecnico Stefano Cassani deciderà di utilizzare uno dei 4 under obbligatori in categoria, tra i pali. Altro giovanissimo che vestirà la maglia biancoazzurra del Victor è il 19enne difensore centrale Filippo Bertolotti titolare lo scorso anno in Serie D con la maglia del Lentigione. Con questo acquisto il Victor si è assicurato un giovanissimo di prospettiva con esperienza in categoria. Mercoledi il raduno che precederà l'inizio del ritiro che il Victor effettuerà quotidianamente per quindici giorni ad Acquaviva . Già fissate tutte le amichevoli che la squadra biancoazzurra giocherà sempre in trasferta e con orari da stabilire: sabato 29 luglio la prima al Romeo Neri derby con il Rimini. Sabato 5 agosto altro test con altra squadra di Serie C, la Vis Pesaro. Mercoledi 9 agosto a Savignano con la Savignanese, il 13 il Victor affronterà la Primavera del Sassuolo, il 17 il Russi e il 20 il Gambettola prima dell'inizio della Coppa Italia 27 agosto e il via del campionato fissato per il 3 settembre. Al termine della preparazione il Victor San Marino presenterà a stampa e tifosi la rosa 2023/2024 alla quale mancano almeno altri 5 giocatori: le due punte centrali, un esterno di sinistra, e due centrocampisti.

