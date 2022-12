ECCELLENZA Victor, Bollini: "Arlotti disponibile per Russi, Rivi vediamo" Il ds biancazzurro: "A oggi direi mercato chiuso, restiamo alla finestra ma non credo inseriremo nessuno di nuovo".

Scott Arlotti - arrivato nonostante il "disturbo", all'ultimo, di una squadra del campionato sammarinese - e Alberto Rivi sono i primi rinforzi del Victor, aggregati in prossimità del cruciale scontro al vertice col Russi: "Arlotti col Russi ci sarà sicuramente - spiega il ds Gianluca Bollini - Rivi dobbiamo capire se la squadra di appartenenza lo libera nei tempi per poterlo tesserare. A oggi direi mercato chiuso, anche se essendo appena iniziato restiamo alla finestra. Però al momento non crediamo di muovere altro. Anche Santoni fortunatamente sta rispettando i tempi di recupero e anzi potrebbe rientrare anche prima del previsto. Quindi se le cose andassero così non credo che inseriremo nessuno, anche perché nel frattempo Lazzari e Morelli hanno fatto veramente bene e si sono dimostrati all'altezza di questa maglia".

