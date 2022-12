ECCELLENZA Victor, Bollini: "Malo ha richieste da altre squadre ed è rimasto fuori per evitare infortuni" "Col mister abbiamo ritenuto di non schierarlo per non precludere certi scenari", spiega il ds. Oltre all'uscita dell'ex Cotignola si valuta qualche innesto tra attacco e centrocampo.

La partita di Coppa Minetti col Cattolica ha dato anche un indizio di mercato: il trequartista Alberto Malo potrebbe lasciare il Victor e dunque è rimasto fuori dalla partita. "Con Malo stiamo parlando in queste ore - conferma il ds Gianluca Bollini - ha avuto delle richieste sul mercato da altre squadre: insieme al mister valuteremo il da farsi, quindi non abbiamo ritenuto opportuno farlo giocare stasera perché poteva essere a rischio infortunio, non vorremmo poi precludere certi scenari".

Bollini si è poi soffermato anche su eventuali innesti: "È chiaro che se dovesse uscire Malo qualcuno davanti potrebbe arrivare, ma ancora non abbiamo identificato chi, stiamo alla finestra. Per il centrocampo valutiamo la situazione di Santoni: per fortuna il suo infortunio è meno grave del previsto, dovrebbe rientrare alla ripresa di metà gennaio. Puntiamo sul recupero veloce di Santoni e se dovessimo fare qualcosa credo punteremmo su un giovane, non su un profilo d'esperienza".

