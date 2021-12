ECCELLENZA Victor: Bollini: "Prandelli l'abbiamo svincolato, arriveranno un difensore e un centrocampista" Il DS fa il punto sul mercato: "Entro la settimana vogliamo chiudere il tutto, a centrocampo dobbiamo valutare se puntare su un giovane o un esperto".

Il direttore sportivo Gianluca Bollini fa il punto sul mercato del Victor, che continua incessante su tutti i fronti: "Da ieri abbiamo svincolato Matteo Prandelli, che non fa più parte della squadra. Nei prossimi giorni valuteremo ancora qualche operazione in uscita con il mister. Sicuramente arriveranno un difensore e un centrocampista, dopodiché credo che il mercato si potrà dire concluso. Abbiamo delle trattative in corso, vediamo di chiudere tutto entro la prossima settimana, in modo da dare al mister la rosa completa già alla ripresa degli allenamenti dopo Natale. Stiamo valutando più che altro se puntare su un giocatore di prospettiva o su un centrocampista più d'esperienza, che possa permetterci di alzare il livello nell'immediato per cercare di accorciare sulle prime. Uscite tra i sammarinesi? Noi diamo priorità ai sammarinesi, Rosti ne è l'esempio lampante. Abbiamo preso Cola, se ci sono possibilità di aggiungere qualche ragazzo di San Marino siamo contenti. Se però c'è qualcuno che ha bisogno di più spazio e ci chiede di andare a giocare da altre parti valuteremo la richiesta".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: