Victor: c'è Cassani (Del Duca Grama) per il dopo D'Amore.

Alla base della separazione ci sarebbe una richiesta economica giudicata non adeguata dalla società, da lì la decisione di cambiare strada. Il Direttore Sportivo Gianluca Bollini starebbe pensando all'allenatore del Del Duca Grama Stefano Cassani. Figlio dell'ex CT della Nazionale di Ciclismo Davide. Cassani, sembra gradito dalla società del Titano per i suoi ottimi rapporti con i giovani e il modo in cui li fa giocare. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore. Non sembra proseguire nemmeno il rapporto tra Mirko Taccola e la Fya Riccione. Anche l'ex capitano del San Marino Calcio, poteva essere uno dei papabili per la panchina del Victor. Intanto la società biancoazzurra a sorpresa non ha accordi con la FSGC per la gestione del settore giovanile, ma ha concluso con l'Atletico Viserba.

Ritorno al passato per quanto riguarda il quartier generale che tornerà ad essere Pietracuta. Il progetto prevede la sistemazione dei due campi già in essere, la costruzione di altri, foresteria, area padel, bar e ristorante come dichiarato dal Presidente Luca Della Balda ad un sito web riminese. Nuovi ingressi in società: appoggeranno i soci attuali anche Emanuele Tumini (titolare dei ristoranti McDonald's nella provincia di Rimini) e TradingOil srl società italiana che fa capo ad Antonio Carbone.

