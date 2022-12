Victor Campione d'inverno. Prima tappa verso la D

Grande festa nello spogliatoio di Acquaviva con le ormai consuete note di Freed From Desire pezzo uscito nel 1996, cantato da Gala, più famoso oggi di allora. Il Victor festeggia il primato parziale ma meritatissimo di campione d'inverno e la doppia rimonta sul Sampaimola che ha avuto tra i protagonisti il centroavanti Dioh. Nel momento di maggior sofferenza, primi 25/30 minuti, il numero 9 si è preso la squadra sulle spalle e l'ha tirata fuori dalle difficoltà. Suo il gol del primo momentaneo pareggio. Sembrano ci siano società di Serie D, su di lui. Si sta ritagliando sempre più spazio, ormai titolare inamovibile Matteo Morelli. Di lui impressionano i tempi di inserimento. Il poker da lui siglato, è una di quelle azioni personali, che ricordano i grandi centrocampisti italiani del passato come Nicola Berti e Claudio Marchisio. Per adesso lui è solo Matteo Morelli e insieme ai suoi compagni sta facendo le fortune del Victor.