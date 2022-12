Victor, Cassani: "Bel segnale da parte di tutti, per Dioh era importante ritrovare il gol"

L'intervista a Stefano Cassani

Il tecnico del Victor Stefano Cassani commenta così il 2-1 sul Cattolica che vale ai suoi la semifinale di Coppa Minetti: "Sono molto contento dei ragazzi della Juniores, che si sono fatti trovare pronti. Ha fatto bene anche chi di solito gioca meno, è un bel segnale da parte di tutti. Era importante per Dioh trovare di nuovo il gol, siamo contenti si sia sbloccato. Ora il Progresso, una squadra in grande forma e con un allenatore che in queste categorie ha già vinto molti campionati. Ci faremo trovare pronti".