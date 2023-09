SERIE D Victor: Cassani la vince con i cambi La prima vittoria in Serie D del Victor San Marino arriva grazie alla panchina

La svolta con gli ingressi di Lazzari, apparso stanco a Pistoia, molto più attivo ieri dopo aver recuperato anche dalle fatiche con la Nazionale, e Nicholas D'Este autore del gol capolavoro che ha dato i primi tre punti in Serie D al Victor San Marino. I biancoazzurri hanno avuto anche una discreta dose di fortuna con il Lentigione incapace di sfruttare tre palle gol davanti a Pazzini. Il numero 1 biancoazzurro ha salvato i suoi con un grande intervento su Sala, poi lo stesso Sala non è riuscito a superarlo con il pallonetto, ed infine l'occasione capitata nella ripresa a Montipò sul ribaltamento di fronte.

La fortuna aiuta gli audaci. Perchè non è sfuggito il coraggio che ha avuto il tecnico del Victor a circa 10 minuti dal termine: fuori un difensore centrale De Santis (autore di una buona partita) dentro un attaccante Sollaku, e segnale chiaro. Nonostante stesse maturando un risultato positivo, il pareggio contro un'ottima squadra come il Lentigione, Cassani ha cercato di vincerla in tutti i modi. Lazzari è scalato nel ruolo di esterno sinistro, Bertolotti in mezzo con De Queiroz e Onofri. Sollaku sistemato dietro D'Este e Arlotti. Mossa da tre punti, firmata Nicholas D'Este. Oltre al disegno tattico, va sottolineata l'ottima tenuta fisica di un Victor che esce alla distanza nel secondo tempo, era già successo anche a Pistoia. L'intensa preparazione guidata dal preparatore atletico Samuele Tomassini insieme al suo staff sta dando ottimi risultati in termini di tenuta fisica. Siamo solo alla terza giornata e bisognerà vedere per quanto tempo il Victor sarà capace di reggere questi ritmi molto alti che incidono anche sugli infortuni come quelli di Santi, stiramento, e Carlini caviglia malconcia, la stessa colpita nell'amichevole di Savignano.

