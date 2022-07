Victor, Cassani: "Non manca molto per completare la rosa, lavoriamo al gruppo Under"

Il Victor San Marino comincia il raduno con una rosa che, come spiega il tecnico Stefano Cassani, è quasi completa, giusto da puntellare: "Come l'anno scorso l'indirizzo della società è quello di costruire squadre giovani, con qualche ragazzo sammarinese per rappresentare il Paese. Stiamo lavorando per ultimare il gruppo degli under, per rendere il gruppo competitivo. Già abbiamo preso elementi di estremo valore, che hanno già dimostrato la loro caratura in Serie D ed Eccellenza. Non manca molto, manca qualche elemento dal punto di vista numerico, in modo che la rosa sia giusta per un campionato molto duro, con 38 partite e turni infrasettimanali, ci servirà una rosa ampia. Le principali rivali? Osservando il mercato direi che Medicina e Granamica siano due società che possono ambire a vincere il campionato. I gironi non sono ancora definiti, non si sa quali bolognesi ci saranno, dove saranno inserite Sasso Marconi o Sant'Agostino. Le gerarchie possono ancora cambiare".