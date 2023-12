SERIE D Victor; classifica ancora bellissima. I momenti difficili vanno affrontati con serenità. Seconda sconfitta consecutiva per il Victor San Marino, la prima allo Stadio di Acquaviva per la squadra di Cassani

La classifica di Serie D Girone D vede in testa il Ravenna con 29 punti seguita dal Lentigione con 27 e Victor San Marino al terzo posto con 26. Se ad inizio stagione avessero presentato questa graduatoria dopo 14 giornate, i dirigenti del Victor l'avrebbero firmata tutti. Ci vuole calma. I momenti difficili li passano primo o dopo un po' tutti, adesso occorre rallentare, serrare le fila, non ci vuole frenesia. Questa squadra così com'è oggi sta facendo i miracoli. Se andiamo a vedere i veri valori, quella del Victor attuale, è una rosa che può oscillare tra l'ottavo e il dodicesimo posto. E Infatti l'obiettivo dichiarato era quello di una salvezza tranquilla. Quello che devono capire in fretta i dirigenti del Victor è cosa vogliono fare da grandi. L'appetito vien mangiando, e questa posizione di classifica che nessuno si attendeva, potrebbe indurre a fare passi più lunghi della gamba. Per provare a restare a lungo nei quartieri alti ci vogliono almeno tre quattro innesti di valore, ma va detto che nel mercato di dicembre non è sempre facile reperire giocatori immediatamente funzionali al progetto. Probabilmente il DS Bollini già al lavoro, farà qualche cambio, soprattutto nel reparto offensivo. In questa prima stagione di D, categoria molto diversa da quella dello scorso anno, potrebbe convenire accumulare esperienza, e al limite investire, portafoglio permettendo e senza nuovi proprietari fantasma, il prossimo anno, quando tutto dovrebbe essere più chiaro.





Nel video l'intervista a Matteo Onofri difensore Victor San Marino

