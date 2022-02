Victor, con la Del Duca Grama per cercare il primo "tris"

Reduce dalle prime due vittorie consecutive del suo campionato, domani il Victor San Marino ha una ghiotta occasione per fare tris: ad Acquaviva c'è la Del Duca Grama, formazione impelagata nella zona playout e che, al contrario dei biancazzurri, viene da due sconfitte. Per Gianni D'Amore l'unica possibile defezione è quella del giovane centrocampista sammarinese Cola, che ieri ha accusato un problema muscolare ed è in dubbio. Sempre a centrocampo rientra Albonetti, che ha scontato il turno di squalifica, così come sono nuovamente a piena disposizione il terzino Boccioletti e la punta Carrer, costretti a partire in panchina nella partita col Diegaro a causa dei rispettivi acciacchi. Il Victor al momento è terzo a -12 dalla Fya Riccione e -7 dal Russi, che però hanno una gara in più.