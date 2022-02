ECCELLENZA Victor, con la Del Duca Grama per cercare il primo "tris" Reduce da due vittorie in fila, i biancazzurri ricevono una squadra che sta in zona playout e che, viceversa, ha perso le ultime due. Rientra Albonetti, Cola in dubbio.

Rientrato in ottima forma dalla sosta, il Victor San Marino è ripartito con la prima doppietta di vittorie consecutive del campionato e il calendario offre una grande occasione per fare tris. Ad Acquaviva c'è la Del Duca Grama, formazione impelagata nella zona playout e che, viceversa, viene da due sconfitte. Guai però a sottovalutare i ravennati, offensivamente prolifici e con in rosa il terzo marcatore del torneo, Marra, autore di 9 dei 18 gol di squadra. "Loro sono molto giovani ma hanno una buona squadra - osserva l'allenatore del Victor, Gianni D'Amore - penso una delle poche, mi permetto di dire, che prova a giocare a calcio. Quindi mi aspetto una partita aperta, perché hanno buone individualità e una buona struttura di gioco. Provano a giocare, hanno ragazzi validi che supportano le idee dell'allenatore, è una squadra che mi piace".

Per contro, il Victor mette sul piatto una difesa che, tra pre e post sosta, è imbattuta da 4 turni. E che ora può contare anche su Guglielmi, sceso dalla D alla vigilia del ritorno in campo e in panchina già col Diegaro. L'ex Correggese è un centrale utilizzabile anche come terzino bi-fascia: a D'Amore il compito di integrarlo a dovere in un reparto che con De Queiroz e Pedrazzini funziona a meraviglia. Reparto che, dice al di là degli uomini schierati, non dovrebbe cambiare assetto. "Lui è un ragazzo straordinario - dice D'Amore - si è messo a disposizione dal primo giorno, con tanta voglia. È come se fosse qui già da mesi. Valutiamo sempre di settimana in settimana, in base agli avversari e a come stanno i ragazzi. Però diciamo che per adesso la difesa a quattro è una buona struttura, cercherò di mantenerla".

Con Albonetti che ha scontato la squalifica, D'Amore ha un solo giocatore in dubbio: "C'è solo Cola, che si è fermato ieri per un problemino muscolare: lo valutiamo, però a parte lui gli altri sono tutti a disposizione".

