ECCELLENZA Victor, con la Savignanese è playoff anticipato Il tecnico Gianni D'Amore: "La squadra ci arriva al massimo delle sue possibilità: se vogliamo andare a Russi per giocarci qualcosa, bisogna vincere".

Fatto il suo dovere con tre successi in fila, a due giornate dal termine della stagione regolare il Victor inizia, di fatto, i playoff. Il calendario mette di fronte le rivali dirette per il secondo posto, che vale il girone per gli spareggi nazionali: si comincia proprio da quella Savignanese con cui è appaiata a -2 dalla prossima avversaria, il Russi. Savignanese che in due turni, tra ko col Cava e pari col San Pietro, ha dilapidato il +5 sui biancazzurri. Prima però aveva scalato la classifica con 8 vittorie e un pari: serie incredibile avviata esattamente un girone fa con l'1-0 sul San Marino, che pose fine alla striscia di 5 sconfitte in 6 gare e che fu la svolta della sua stagione. "Penso sia la squadra che ha fatto meglio, da allora - dice il tecnico Gianni D'Amore - quindi tanto di cappello a loro. Non hanno chissà quale flessione, hanno solo trovato le difficoltà che tutte stanno trovando, anche con quelle di seconda fascia che danno tutto per raggiungere il loro obiettivo. La squadra ci arriva al massimo delle sue possibilità. I ragazzi sono consapevoli che ci giochiamo tutto in questa partita, perché è la verità. Mancano due giornate ed è uno scontro diretto: se vogliamo andare a Russi per giocarci qualcosa, bisogna vincere".

In difesa prosegue l'alternanza tra De Queiroz e Pedrazzini: il primo torna a disposizione dopo la squalifica, il secondo invece, proprio per somma di cartellini, osserverà un turno di stop. Da valutare anche Carrer, subito decisivo col Sanpaimola nella prima da titolare dopo il lungo infortunio e uscito anzitempo dalla rifinitura. "Sta benino, ha avuto qualche fastidio tutte cose normali - spiega D'Amore - vediamo, se domani sta bene, sarà della partita. Ci sono gli infortunati di lungo corso, Luvisi, Rosti e Cola, che sono ancora fuori: numericamente, restiamo quelli di settimana scorsa".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: