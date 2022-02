ECCELLENZA Victor, contro il Classe la prima di Ambrosini: "Mi sento pronto, la condizione verrà giocando" La punta ex Rimini e Ravenna: "Questo slittamento ha aiutato a farmi recuperare, non dico di essere al 100% ma sono pronto".

Tra Natale e pandemia, il Victor San Marino è ai box dall'incolore trasferta in Valsanterno del 19 dicembre, ora però si riparte col turno n°16, il terzo di ritorno. Ad Acquaviva, alle 14:30 di domani, c'è un Classe partito bene e poi inabissatosi fino al terzultimo posto, tornato in campo una settimana prima dei biancazzurri col pari nel recupero col Sanpaimola. Il Victor invece riprende dal 6° posto attuale e dal -12 dalla Fya Riccione capolista. Rimonta durissima sulla carta, ma è proprio per una mission quasi impossibile come questa che è stato preso Alex Ambrosini. Smaltito l'infortunio subito nel finire della sua esperienza a Ravenna, la punta ex Rimini ha giovato della sosta infinita e ora, dopo quasi due mesi di attesa, è pronto per l'esordio. "Questo slittamento ha aiutato a farmi recuperare nel migliore dei modi - dice Ambrosini - mi sento pronto, non dico di essere al 100% ma la condizione verrà giocando e sono pronto per questa battaglia".

