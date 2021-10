ECCELLENZA Victor, D'Amore: "Il miglior primo tempo della stagione, il gol subito ci ha buttato giù" Il tecnico biancazzurro: "Fya Riccione in fuga? Finché non inanelliamo una serie di vittorie è inutile guardare la classifica".

Il Cava Ronco vince grazie a una buona ripresa, dopo un bel primo tempo del Victor San Marino. Concordi nell'analisi Luigi Candeloro e Gianni D'Amore, col tecnico biancazzurro che aggiunge: "È stato forse il miglior primo tempo della stagione, il gol subito ci ha buttato giù. Non abbiamo concretizzato le occasioni avute, invece gli avversari sono stati migliori di noi. Fya Riccione in fuga? Finché non inanelliamo una serie di vittorie è inutile guardare la classifica".

