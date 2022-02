Victor dal Cava Ronco con l'attacco da rifare. D'Amore: "Gaudenzi e Carrer fuori un mese"

Gianni D'Amore

Dopo il mezzo passo falso con la Del Duca Grama, il Victor San Marino è atteso dallo scontro diretto sul campo del Cava Ronco terzo in classifica. All'andata, furono proprio i forlivesi a infliggere ai biancazzurri la prima sconfitta della loro storia, imponendosi 2-0 ad Acquaviva. Dopo il pari di domenica scorsa, il Victor è sceso al 5° posto, staccato dallo stesso Cava Ronco e superato dal Diegaro. D'Amore deve fare i conti anche con gli infortuni di due dei suoi tre attaccanti titolari, che dopo il ko con la Del Duca ne avranno per un bel po': “Carrer e Gaudenzi hanno due infortuni importanti, è la nota più negativa di domenica scorsa. Gaudenzi ha uno stiramento, Carrer è ancora da valutare bene, ma entrambi non li rivedremo prima di un mese.

Sto ancora valutando se cambiare o meno qualcosa a livello tattico: veniamo da una prestazione brutta e forse cambierò qualcosa. È vero che è una partita storta, però le partite sono sempre meno, quindi non ne possiamo più sbagliare, se vogliamo inseguire quelle davanti. Il Cava Ronco è una squadra forte, più esperta di noi, con ottimi elementi e ottime individualità e un allenatore bravo, che fa questa categoria da tanto tempo e la conosce benissimo.

Oltre a Carrer e Gaudenzi, sicuramente non sarà della partita nemmeno Boccioletti. Per il resto c'è qualche acciaccato, i sostituti però li abbiamo”.