ECCELLENZA Victor dal Cava Ronco con l'attacco da rifare. D'Amore: "Gaudenzi e Carrer fuori un mese" Contro la terza in classifica, senza due dei suoi tre attaccanti titolari il tecnico valuta qualche variazione tattica: "Veniamo da una brutta prestazione, potrei cambiare". Ko anche Boccioletti.

Il pari con la Del Duca Grama continua a incupire il Victor San Marino, chiamato all'ennesima ripartenza della sua stagione nello scontro diretto col Cava Ronco. E a pesare è la perdita non dei due punti, quanto dei due terzi dell'attacco titolare: nello specifico Carrer e Gaudenzi, usciti per infortuni che li terranno fuori a lungo. “Carrer e Gaudenzi hanno due infortuni importanti – spiega l'allenatore Gianni D'Amore - è la nota più negativa di domenica scorsa. Gaudenzi ha uno stiramento, Carrer è ancora da valutare bene, ma entrambi non li rivedremo prima di un mese. Oltre a loro, sicuramente non sarà della partita nemmeno Boccioletti. Per il resto c'è qualche acciaccato, i sostituti però li abbiamo”.

Fuori dunque due dei giocatori rientrati meglio dalla sosta, autori di 3 dei 4 gol biancazzurri di questo inizio 2022. Ora resta da capire chi affiancare al superstite Ambrosini: i sostituiti naturali sarebbero Sapori e Zabre, D'Amore però potrebbe anche decidere una variazione tattica rispetto al 4-3-1-2 d'ordinanza: “Veniamo da una prestazione brutta e forse cambierò qualcosa. È vero che è una partita storta, però le partite sono sempre meno, quindi non ne possiamo più sbagliare, se vogliamo inseguire quelle davanti, qualcosa potrei cambiare”.

Di fronte, quel Cava Ronco che a ottobre passò 2-0 ad Acquaviva per uno dei 2 ko in campionato del Victor, il primo in assoluto della sua storia. I forlivesi non sono andati benissimo negli ultimi scontri d'altura – 1 punto tra Tropical, Russi, Fya e Diegaro – ma vengono da due 1-0 con squadre di bassa classifica, Valsanterno e Cotignola. E domenica si sono ripresi il terzo posto solitario proprio ai danni del San Marino, superato pure dal Diegaro. “Il Cava Ronco è una squadra forte – dice D'Amore - più esperta di noi, con ottimi elementi e ottime individualità e un allenatore bravo, che fa questa categoria da tanto tempo e la conosce benissimo”.

