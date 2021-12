ECCELLENZA Victor, dal mercato passano le speranze di rimonta. Ufficiale Ambrosini I biancazzurri hanno una gara in meno e sono a -5 dal Russi secondo e -10 dalla Fya capolista, oggi ko col Cotignola. Distanza non incolmabile, se a quello della punta ex Ravenna dovessero seguire altri innesti importanti.

Comincia il girone di ritorno per tutti, ma non per il Victor San Marino. I biancazzurri sono i primi a riposare in un Gruppo C azzoppato dall'esclusione dell'Alfonsine, che comunque non sposta nulla avendole perse tutte. La fine di un'agonia e di una farsa, se non altro arrivata in tempo per evitare che il Victor sprecasse un pomeriggio in un'inutile attesa al campo. Altro lato positivo è che la pausa consentirà a D'Amore di recuperare gli infortunati del centrocampo. In particolare Pastorelli, considerando che Barone, in campo già nel secondo tempo col Russi, sarebbe stato a piena disposizione già oggi. Ormai ininfluente invece la questione Voinea, che ha già lasciato il gruppo per far spazio ad Ambrosini, ufficializzato oggi. Un rinforzo di lusso per l'Eccellenza, sulla carta il giocatore perfetto per sopperire al principale limite evidenziato dal Victor, ossia l'assenza di un bomber. Nel girone d'andata il miglior marcatore, Prandelli, si è fermato a 3, con due rigori di cui uno segnato all'Alfonsine e dunque cancellato dagli atti. E con esso svanisce anche l'unica vittoria esterna del San Marino, che lontano dalla Repubblica non è andato malissimo – uscendo indenne da Riccione – ma è abbonato alla X (5 su 6). Più gol e meno pareggi le due correzioni obbligate per una squadra che, dopo la prima di ritorno, è a -5 dal Russi secondo e a -10 dalla Fya capolista, che però hanno una partita in più. Nessuna porta chiusa dunque, soprattutto se il mercato regalasse altri colpi da categoria superiore.

