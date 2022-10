ECCELLENZA Victor dalla Valsanterno, obiettivo 8° sigillo In casa della terzultima la capolista sarà priva di Sabba, Dioh, Mantovani e Guerra.

Dopo il bis di 3-0 e l'approdo agli ottavi di Coppa, il Victor San Marino riprende il suo filotto di testacoda con la trasferta al piccolo teatro dei sogni. Si va dalla Valsanterno e nel suo Old Trafford, come è stato curiosamente ribattezzato – con tanto di targa – il campo di Borgo Tossignano. Da una parte la capolista che le ha vinte tutte, dall'altra la terzultima della classe che ancora aspetta di fare tre punti tutti insieme e che, al momento, è ferma proprio a quota 3. Subito due pareggi e poi il tracollo con 4 ko nelle restanti 5 gare, con un attacco capace di appena 4 reti (circa una ogni due turni). Non certo il più temibile degli avversari per un Victor che fonda il suo primato a punteggio pieno proprio sulla solidità della difesa, perforata solo una volta in quel di Pietracuta: della serie, in un'occasione come questa l'unico rischio è quello di prendere sottogamba una sfida sulla carta impari, contro una Valsanterno che tra l'altro sarà senza il tecnico Paterna, squalificato. Assenze importanti, ma qui si parla di giocatori, anche per San Marino, che andrà nell'imolese senza gli infortunati Dioh, Sabba e Mantovani. Fuori, sempre per infortunio, anche Guerra, che si è fatto male in Coppa con la Del Duca.

