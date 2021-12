Victor dalla Valsanterno per l'ultima del 2021

Per il Victor la fine del 2021 e il principio del girone di ritorno convergono a Borgo Tossignano, casa di una Valsanterno in evidente difficoltà. Dopo un tris di successi filati, gli imolesi – che ben figurarono nell'andata di Acquaviva – sono crollati al penultimo posto, incappando in un buco nero fatto di un punto in 5 gare. Occasione da capitalizzare al massimo per i biancazzurri. La classifica davanti è corta e la Fya capolista, virtualmente a +7, ha lo scontro diretto col Cava Ronco: le condizioni per accorciare ci sono ma di passi falsi non ne sono più ammessi.

Salutato l'attaccante Prandelli – svincolatosi ieri – per D'Amore ci sono un paio di situazioni da valutare. Santi e Pancotti non erano alla rifinitura per motivi personali e la loro presenza è in dubbio. Così come non erano in campo gli acciaccati Pastorelli e Ambrosini, che però dovrebbero essere a disposizione. "Credo di portarli entrambi - dice il tecnico del Victor - poi vediamo a partita in corso".

In attesa dell'ex Rimini e Ravenna - che salvo casi di estrema necessità non dovrebbe esordire - sarà la prima per i nuovi acquisti Carrer e Cola, probabilmente più a gara in corso che dal via. "Credo che, come tutti, i giocatori abbiano bisogno di tempo per conoscere i compagni e il modo di lavorare - spiega l'allenatore - diciamo che con calma troveranno il loro spazio, se non dall'inizio almeno a partita in corso".