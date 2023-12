SERIE D GIRONE D Victor, Della Balda: “festeggiamo un 2023 straordinario, non siamo una meteora puntiamo ai play off” Il Victor San Marino ha festeggiato il natale con una cena di galà Squadra, staff tecnico, dirigenti, sponsor si sono ritrovati per celebrare un anno davvero positivo

Nel 2023 il Victor San Marino ha centrato la promozione nel campionato di Serie D, e in questa prima stagione in LND, dopo 15 giornate, la squadra si trova al secondo posto in classifica ad un solo punto dal Ravenna capolista. Numeri straordinari di una neo promossa che sta studiando per provare a laurearsi. 29 punti, frutto di 9 vittorie, ben 8 clean sheat, 2 pareggi e 4 sconfitte con 17 reti realizzate e 13 subite, niente male per una squadra partita per salvarsi.

La vittoria di Imola dopo le precedenti due sconfitte ha fatto tornare il sorriso, e giovedì in un noto locale di Rimini, la società non ha fatto mancare nulla per festeggiare alla grande il Natale alle porte, e l'annata decisamente positiva. In due anni e mezzo, dall'agosto del 2021, al dicembre 2023, il Victor San Marino ha centrato un secondo posto, vinto il campionato di Eccellenza la stagione successiva, e sta regalando grandi soddisfazioni anche in questa prima stagione di Serie D con un ruolino che nessuno si attendeva.

Il Victor San Marino ha dimostrato anche fuori dal campo, di essere un gruppo vero, tra canti, balli, sorrisi, puro divertimento in una serata riuscita grazie alla straordinaria organizzazione di una società che ha capito che tutto nasce ed ha origine dal rispetto dei ruoli. Mattatore della serata e vera star il nigeriano centrocampista del Victor San Marino Mohammed Haruna che ha trascinato i suoi compagni di squadra. Ospite d'onore il delegato FIGC alle società della provincia di Rimini Sergio Franco

Nel Video l'intervista al Presidente del Victor San Marino Luca Della Balda

