Victor, Della Balda: "L'obiettivo è mantenere la categoria"

Mantenere la categoria appena conquistata sarà l'obiettivo primario del Victor San Marino, che si prepara all'esordio in Serie D. A delineare le priorità è stato il presidente Luca Della Balda, a margine della presentazione dell'accordo di affiliazione con il Victoria di Rimini, che ha spiegato quali siano le direttive di mercato date al direttore sportivo Gianluca Bollini e ha anche annunciato dove si giocheranno le partite casalinghe: "L'impianto principale sarà Acquaviva, ma abbiamo anche avuto il via libera per disputare gli incontri di cartello allo Stadio di Serravalle, purché non ci sia concomitanza con la Nazionale".