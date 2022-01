Victor, Della Balda: "La rosa è completa. Siamo da 9 per l'impegno e da 7 per i risultati"

L'udienza davanti ai Reggenti è anche l'occasione per fare il punto della situazione sul Victor San Marino, fermo da più di un mese a causa dello stop che la pandemia ha imposto al campionato d'Eccellenza. "Al momento la data della ripresa è il 6 febbraio - conferma il presidente Luca Della Balda - ovviamente aspettiamo gli sviluppi di questa maledetta pandemia, sperando che venga confermata questa data e non si posticipi ulteriormente, perché sarebbe davvero un disastro per tutti. Al momento alla stagione del Victor darei un 9 per l'impegno e 7 per i risultati. Per quel che riguarda l'organico, riteniamo di essere completi. Abbiamo rinforzato un po' tutti i reparti, in particolare centrocampo ed attacco. La rosa a mio avviso è completa".

Sull'udienza, il presidente aggiunge: "Siamo stati onorati di essere stati ricevuti dalla Reggenza, ritengo sia un'esperienza molto bella per la squadra e per i ragazzi, che non hanno mai vissuto e visto situazioni del genere. Come ho detto anche ai Reggenti, noi rappresentiamo sia una squadra di calcio che, di fatto, uno Stato. Penso sia un'esperienza significativa".