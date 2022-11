Victor "di sera": ad Acquaviva arriva il Classe

Dopo il primo, fisiologico rallentamento – che se non fosse per l'avvio a mille non farebbe neanche notizia – il Victor chiude la fase tour de force del calendario con un appuntamento da non sbagliare. Ad Acquaviva c'è il Classe, formazione che sta a +3 dai playout e capace di appena 4 punti negli ultimi 7 turni. Il tutto dopo un avvio abbastanza buono, curiosamente senza mezze misure e senza gloria in patria, nel quale aveva alternato tre successi esterni e altrettante cadute casalinghe.

Ad accomunarlo al Victor ci sono la scarsa propensione ai pareggi – uno solo per entrambe – e il rendimento dell'attacco – 17 gol San Marino, 18 i ravennati – la differenza grossa sta nelle reti subite: i biancazzurri ne hanno a referto 3, il Classe invece ha la terza peggior difesa e nelle ultime 7 ha preso meno di due reti solo contro il fanalino di coda Comacchiese. Occasione d'oro dunque per riprendere la striscia vincente, sporcata, seppur con in mezzo il successo sul Castenaso, dal ko di Coriano e dalle reti bianche col Masi Torello.

Non che in quest'ultimo caso siano mancati gioco e opportunità, solo, cosa non nuova nella stagione del Victor, ci sarebbe voluta un po' più di freddezza al dunque. Si gioca eccezionalmente in serata, onde evitare la concomitanza con la partita della San Marino Academy. Marra ha smaltito l'infortunio ed è rientrato in gruppo, in attesa di capire se sarà o meno della sfida. Sicuramente fuori invece Lombardi, squalificato, e Lazzari, che si è fatto male nell'infrasettimanale di mercoledì.