Victor-Diegaro 2-0: Ambrosini e Arlotti mettono il timbro su vittoria e campionato

La cronaca della partita di Lorenzo Giardi

Cassani torna all’antico 3-5-2 con i nazionali Lazzari e Tosi dal primo minuto. Sull’angolo di Sabba, gira Arlotti senza trovare la porta. Molto pericoloso il Diegaro con Pertutti il tocco sotto misura, poi le proteste successive per un presunto fallo di mano. L’arbitro lascia proseguire. Alessandro Tosi, gran numero con il tunnel all’avversario e servizio per Arlotti: conclusione centrale. Si fa vedere l’ex di turno il vecchio sempre valido Christian Longobardi, blocca Pazzini. Victor dinamico e concentrato ma poco pericoloso. Sabba, Morelli cross per Lazzari colpo di testa alto.

È il segnale di un Victor più vivace, ad inizio ripresa. Gramellini è lucidissimo per Ambrosini, piazzato da pochi metri e 17° centro stagionale. Sblocca la partita la squadra di Cassani. Insistono i biancoazzurri. Lazzari per Arlotti che pesca Morelli solo in area, la sua conclusione risulta alta. Diegaro che si accende con una doppia conclusione, sulla prima respinge Pazzini; la seconda non inquadra lo specchio della porta. Ruba palla Arlotti, corridoio per Ambrosini tiro in corsa e sfera che si alza sulla traversa. Tra i migliori in campo Alessandro Tosi, il suo suggerimento è perfetto per Scott Arlotti e il Victor chiude la pratica.

Allo stadio di Acquaviva, Victor San Marino batte Diegaro 2-0.

