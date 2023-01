Victor, domani semifinale di Coppa con il Rolo

Non c'è un attimo di sosta per il Victor San Marino che, dopo lo spettacolare 4-2 di domenica in campionato contro il Medicina Fossatone, è atteso dalla semifinale di Coppa Italia “Maurizio Minetti” contro il Rolo. La formazione di Reggio Emilia occupa al momento l'11° posto nel Girone A e viene da una sconfitta per 2-1 in trasferta contro il Boretto. Sicuramente un'occasione ghiotta per i biancazzurri, vogliosi di centrare l'accesso alla finale, in programma mercoledì 1 febbraio contro la vincente dell'altra semifinale tra Nibbiano&Valtidone – squadra di Eccellenza – e Massa Lombarda, militante in Promozione. Rolo-Victor San Marino si giocherà in campo neutro, domani alle ore 15 al “Calbi” di Cattolica. Proprio in quello stadio i Titani hanno strappato il pass per questa semifinale, vincendo 2-1 con le reti di Dioh – ora in D alla Paganese – e De Queiroz. E' stato un cammino non semplice per il Victor che ha eliminato in serie Tropical Coriano (ai rigori), Sant'Ermete, Del Duca Grama, Bakia (sempre ai rigori) e, appunto, il Cattolica. Ora un'altra gara secca con possibilità, quindi, di tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità al 90'.

Come detto per San Marino è un'occasione di arrivare a giocarsi il primo trofeo della sua giovanissima storia ma, per Stefano Cassani, è anche la chance di dare minutaggio a chi ha avuto meno spazio e chi ha bisogno di recuperare da infortuni. Su tutti Santoni e Ambrosini: il primo è già stato decisivo con la Comacchiese ma due mesi di stop sul groppone sono comunque tanti da smaltire, il secondo ha bisogno di ritrovare la forma al più presto in vista dei prossimi impegni. Dovrebbe partire sicuramente titolare Monaco, espulso con il Medicina e quindi squalificato per la partita di campionato di domenica contro il Pietracuta. In dubbio Guerra, verranno aggregati diversi ragazzi provenienti dalla Juniores.