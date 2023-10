SERIE D Victor, è l'ora del derby: ad Acquaviva arriva la capolista Ravenna Giornata di vigilia per i biancazzurri che domani alle 14.30 se la vedranno contro la prima del Girone D, il Ravenna guidato da Massimo Gadda. Il Victor riparte dall'1-0 del recupero contro il Corticella, Cassani: "E' una partita che si prepara da sola".

Da una parte una squadra costruita per vincere e tornare tra i pro, dall'altra una piacevole sorpresa che si è inserita alla perfezione nel complicato mondo della Serie D. Victor San Marino-Ravenna è il match clou dell'8^ giornata del Girone D: ad Acquaviva arriva la capolista che tra le mura amiche è infallibile, fuori invece ha perso gli unici punti di questo grande inizio stagionale. Una sola vittoria in trasferta – lo 0-2 sul campo del Fanfulla – poi due pareggi contro Prato e Lentigione. Anche per questo il Victor ci deve credere, pur sempre rispettando e conoscendo bene la forza dell'11 allenato da Massimo Gadda.

I biancazzurri però non sono stati da meno in questo inizio di stagione: 4 successi, tutti per 1-0. L'ultimo, in ordine di tempo, quello arrivato mercoledì nel recupero contro il Corticella. Cinismo invidiabile e grande solidità difensiva: anche domani Stefano Cassani farà affidamento su questi dogmi per provare a fare lo scherzetto alla capolista. Venduti oltre 100 biglietti agli ospiti che “invaderanno” - in senso buono – lo stadio di Acquaviva. E' il primo derby stagionale per il Victor San Marino che si prepara ad un gran pomeriggio: calcio d'inizio fissato per le ore 14.30.

Nel servizio l'intervista a Stefano Cassani, allenatore Victor San Marino

