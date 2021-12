ECCELLENZA Victor, ecco Carrer e Del Prete L'attaccante arriva dal Vado, il portiere ex Faetano dall'Alfonsine.

Primi giorni e primi allenamenti biancazzurri per Alexander Carrer e Gennaro del Prete, freschi acquisti del Victor San Marino.

Carrer, punta classe 2001, è reduce dall'esperienza in D col Vado, col quale però ha sommato solo 4 presenze. "Sono venuto qua grazie soprattutto alla società che ha creduto in me - dice l'attaccante - mi ha cercato insistentemente, tramite mister e dirigenza. Spero di ripagarli con tanti gol, per la società ma anche per una questione personale, perché vengo da un'annata dove non ho avuto molta fiducia. Io posso ricoprire tutti i ruoli di attacco, principalmente sono una prima punta ma se il mister mi chiederà di giocare a destra o a sinistra lo farò tranquillamente, dando il 100%".

Per il classe 2000 Del Prete, liberatosi dall'Alfonsine, è invece un ritorno sul Titano, avendo già militato nel campionato sammarinese: sarà il vice di Pazzini. "Ho fatto una bellissima esperienza a Faetano - racconta l'estremo - il direttore mi ha contattato, mi è piaciuta l'offerta, ho trovato l'accordo e tutto è andato come doveva. Ho molto da imparare da un portiere come Pazzini, infatti anche questa è una cosa che mi ha spinto a venire qui e scegliere questa piazza".

