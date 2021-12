ECCELLENZA Victor, ecco Mattia Cola: "Primo posto? Ci crediamo. Gol alla Turchia stimolo per questa esperienza" L'esterno dell'U19 arriva dalla Sammaurese.

C'è anche un po' di San Marino tra i nuovi innesti del Victor. Si parla del classe 2003 Mattia Cola, esterno offensivo con un passato nelle giovanili di Bologna e Cesena. Viene dalla Sammaurese e, soprattutto, dal gol segnato alla Turchia con l'U19 biancazzurra nelle qualificazioni europee di novembre. "È stato un mese sicuramente positivo - dice Cola - il gol alla Turchia mi è servito molto come stimolo per affrontare al meglio anche questa nuova esperienza. Sono pronto per questa sfida. Sono un giocatore a cui piace tenere la palla tra i piedi, però allo stesso tempo con una buona visione di gioco. E la finalizzazione non mi è mai mancata, ma l'importante è la squadra, non un mio gol. Crediamo alla rimonta in classifica, ho trovato un ambiente pronto e che sicuramente farà di tutto per ottenere il primo posto".

