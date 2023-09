SERIE D Victor-Fanfulla si recupera mercoledì 13 settembre ad Acquaviva

Victor-Fanfulla si recupera mercoledì 13 settembre ad Acquaviva.

La sfida tra Victor San Marino e Fanfulla, valida come 1^ giornata del Girone D di Serie D, è stata ufficialmente rinviata dopo la richiesta della società biancazzurra per i tre giocatori convocati in Nazionale. La partita verrà recuperata mercoledì 13 settembre alle ore 16 ad Acquaviva.

